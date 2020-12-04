В Пензенской области введут налоговые льготы для предпринимателей в связи с отменой ЕНВД

ТАСС, 4 декабря. Власти Пензенской области в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года введут налоговые послабления для предпринимателей. В частности, планируется снизить ставку налога на доходы в случае использования бизнесом упрощенной системы налогообложения (УСН), а также уменьшить стоимость патентов по наиболее популярным видам деятельности. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале правительства региона.

"Сегодня региональным правительством разрабатываются дополнительные меры поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В первую очередь это меры, направленные на снижение налоговой нагрузки. Особенно это актуально в связи с тем, что с 1 января 2021 года заканчивается действие налогового режима в виде единого налога на вмененный доход, который использовали в первую очередь предприятия общественного питания, торговли, бытовых услуг", - цитирует пресс-служба губернатора Ивана Белозерцева.

Белозерцев уточнил, что речь идет об уменьшении стоимости патентов по наиболее популярным видам деятельности - это общепит, розничная торговля, пассажирские перевозки. Также для упрощенной системы налогообложения на 2021-2022 годы будет снижена ставка на доходы. При этом главным условием получения льготной ставки будет наличие сотрудников с уровнем зарплаты - не менее полутора МРОТ.

"В целях создания условий для плавного перехода с ЕНВД на другие системы налогообложения, а также дальнейшей поддержки бизнеса из пострадавших отраслей на ближайшей сессии законодательного собрания будут рассмотрены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для бизнеса", - добавил Белозерцев.

По его словам, на региональном уровне для предприятий, работающих в сфере цифровых технологий, на три года, со следующего, установлена минимальная ставка в размере 1% - по УСН. Кроме того, будет продлено действие моратория на повышение выкупной цены на земельные участки под объектами недвижимости. "Действие моратория продлится до 1 января 2022 года. Знаю, что для многих предпринимателей это важно", - отметил губернатор.

Режим ЕНВД

Единый налог на вмененный доход не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является взвешенным, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.