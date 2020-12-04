Правительство не планирует в 2021 году докапитализировать Росагролизинг и Россельхозбанк

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России не планирует в следующем году докапитализировать "Росагролизинг" и Россельхозбанк. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель министра сельского России Елена Фастова.

"К сожалению, и "Росагролизингу", и Россельхозбанку на следующий год ничего не заложено. Учитывая секвестр, мы приняли решение, что в первую очередь мы должны все-таки поддержать сельхозпроизводителей, а что касается институтов развития - это в зависимости от того, будут ли какие-то дополнительные источники", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в 2020 году уставный капитал "Росагролизинга" был увеличен на 6 млрд руб. Данное решение направлено на ускорение темпов обновления парка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и снижение финансовой нагрузки на лизингополучателей.

Кроме того, в этом году правительство РФ докапитализирует Россельхозбанк на 10,5 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций банка. Полученные банком средства будут направлены на расширение объемов кредитования АПК и экспорта сельхозпродукции в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов Россельхозбанк занимает шестое место среди российских банков.