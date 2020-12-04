В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в РФ заводами-изготовителями. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторами документа выступили первый зампред комитета Сергей Рябухин, замглавы комитета Андрей Епишин, а также члены комитета Ахмат Салпагаров и Дина Оюн.

"Стеклянная потребительская тара, производимая на территории РФ, должна содержать обозначение (клеймо), позволяющее идентифицировать ее изготовителя (производителя). Информация о таком обозначении (клейме) вносится в федеральный реестр обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары, до начала производства такой тары", - говорится в законопроекте.

Как пояснили ТАСС в комитете, правительство прислало положительный отзыв на данный законопроект. "Производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула для нанесения маркировки, идентифицирующей завод-изготовитель, для всей остальной стеклянной потребительской тары, в том числе стеклянных бутылок, которые заказывают нелегальные производители алкогольной продукции. При этом в действующем законодательстве отсутствуют инструменты контроля и применения ответственности за производство стеклянной тары для нелегальной алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, предлагаемые меры не приведут к негативным последствиям для законопослушных производителей стеклянной тары, при этом позволят существенно сократить ресурсную базу нелегальных участников алкогольного рынка. Это в свою очередь положительно отразится на увеличении налоговых поступлений, подчеркивают сенаторы. "Также следует отметить, что именно нелегальная алкогольная продукция является одним из источников массовых отравлений граждан. Жесткий контроль над оборотом стеклянной тары позволит сократить число подобных случаев", - уточняется в законопроекте.

Законопроектом устанавливается шестимесячный переходный период, чтобы производители стеклянной тары и готовой продукции имели возможность подготовиться к новым требованиям. С целью контроля за производством и продажей стеклянной потребительской тары без соответствующей маркировки другим законопроектом сенаторов предлагается наделить полицию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 15.12 КоАП РФ, санкция которой предполагает штраф и конфискацию оборудования.

Производство крепкого алкоголя в полимерной таре

Законопроект запрещает производство в РФ крепкого алкоголя в полимерной таре, юридическим лицам за нарушение будет грозить штраф до полумиллиона рублей, а также конфискация оборудования.

"Не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала), за исключением алкогольной продукции, ввозимой в РФ под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях вывоза из РФ, а также потребительской тары объемом не более 50 миллилитров", - говорится в законопроекте. Как пояснили ТАСС в комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам, правительство прислало положительный отзыв на данный законопроект.

В Госдуму также внесен законопроект об административной ответственности за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре. За данное нарушение предлагается предусмотреть наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, запрет на производство и оборот крепкого алкоголя в полимерной таре предлагается не распространять на бутылки объемом не более 50 миллилитров, так как данная продукция "востребована на внутренних авиалиниях".