Цифровизация в медицине и кодекс для ИИ. Тезисы выступления Путина на AI Journey

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 декабря на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), говорил о важности искусственного интеллекта, при этом упомянув и риски его применения.
Основные тезисы выступления российского лидера — в материале ТАСС.
Об искусственном интеллекте
- Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества и отметил, что он может обеспечить "невероятные открытия". Президент подчеркнул, что так называемые сквозные технологии "пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру".
- Российский лидер уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником. Он считает, что людям нужно научиться управлять искусственным интеллектом, и для этого необходимо не отрицать прогресс, а быть компетентными и смотреть в будущее.
- Путин отметил, что не считает искусственный интеллект хайпом.
- По словам президента, главные разработки России в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных технологиях.
- Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта влечет за собой определенные риски, но именно "от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями".
- Он поручил кабмину оперативно внести в парламент проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. Также Путин поручил правительству в начале 2021 года внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе находящимся в ведении госструктур.
- Путин надеется, что искусственный интеллект не станет президентом, "во всяком случае пока".
- Глава государства предложил подготовить морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта.
О цифровой трансформации
- Президент сообщил о необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие 10 лет. Цифровая трансформация в России, по его словам, затронет каждого человека и все уровни власти.
- Путин поручил кабмину подготовить стратегии цифровой трансформации для 10 ключевых отраслей российской экономики и социальной сферы. Кроме того, он поручил правительству усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах.
- Российский лидер призвал заранее продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Новые технологии неизбежно приведут к изменению потребности в рабочей силе, полагает он.
- Глава государства считает, что курсы по искусственному интеллекту должны войти в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников. По его мнению, цифровые технологии также в обязательном порядке должны изучать будущие врачи, учителя, агрономы, юристы, а также работники промышленности, связи, транспортной сферы.
- Президент считает, что пандемия коронавируса подтолкнула к развитию технологий. В частности, технологии помогают педагогам сохранить непосредственную связь с учениками и студентами, отметил он.
- Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг. Также он объявил о планах широкого применения искусственного интеллекта в медучреждениях России и отметил, что в стране продолжат уделять внимание цифровизации в медицине.
- По словам президента, в России создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере IT.