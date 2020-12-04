Путин не считает искусственный интеллект хайпом

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект - не престижное веяние или модный хайп, он не "выветрится" со временем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"На создание и внедрение технологий мы направляем серьезные ресурсы, и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты и другую бытовую технику. Искусственный интеллект - это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится", - отметил президент.

Он напомнил, что "мировая история знает немало случаев, когда крупные, глобальные корпорации и даже страны буквально проспали технологический рывок и были в одночасье сметены с исторической сцены". "Мы должны помнить об этом. Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности", - сказал глава государства.