Киргизия предложила ЕАБР обратить внимание на проект строительства железной дороги из КНР

БИШКЕК, 4 декабря. /ТАСС/. Бишкек предлагает Евразийскому банку развития (ЕАБР) обратить внимание на проект строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Об этом сообщил в пятницу во время заседания Евразийского конгресса министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов.

"Кыргызстан является самой южной точкой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поэтому предложил бы банку обратить внимание на проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - сказал он. По его словам, данный проект "отлично ложится" в китайскую программу "Один пояс - один путь" и российскую инициативу "Большая Евразия".

"Данная железная дорога дала бы возможность выхода к странам Ближнего Востока, в том числе через Иран и так далее. Это уникальный проект, и мы могли бы это обсудить", - считает министр. По его мнению, страны - участницы ЕАЭС также получили бы возможность экспортировать свою продукцию через этот транспортный коридор.