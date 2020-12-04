Минцифры поддержало законопроект о регулировании общедоступных персональных данных

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ поддерживает законопроект о регулировании общедоступных персональных данных, но просит отсрочить создание специальной системы, через которую граждане будут подавать согласие на обработку таких данных. Об этом заявил в ходе совещания в Совете Федерации замглавы министерства Олег Иванов.

Законопроект о регулировании общедоступных персональных данных был внесен в Госдуму в середине ноября депутатом Антоном Горелкиным. Проект предлагает запретить операторам общедоступных персональных данных, список которых пока не создан, использовать опубликованные данные пользователей без их согласия. Также законопроект предлагает обязать операторов удалять по первому запросу персональные данные и менять параметры разрешения по их обработке. Согласие на обработку данных может даваться либо оператору, либо через специальную информационную систему, оператором которой должен стать Роскомнадзор.

"Минцифры в целом поддерживает законопроект. Со своей стороны нам поручено подготовить проект официального отзыва правительства. Мы запросили соответствующее мнение у других ведомств, получили ответы от Роскомнадзора, Минфина, Минюста. Пока не получили от ФСБ и Минэкономразвития. В целом проект отзыва подготовлен", - сказал замминистра.

Иванов отметил, что к законопроекту нет замечаний, однако есть пожелание - установить сроком ввода в эксплуатацию специальной информационной системы середину 2021 года. "Такая система в настоящее время не готова. Роскомнадзор как уполномоченный орган в своем ответном письме попросил, что с учетом необходимости подготовки и ввода его в эксплуатацию предусмотреть срок вступления указанных положений с 1 июня 2021 года. Затруднений в создании такой системы нет, но нужно время для того, чтобы такую систему создать", - пояснил замминистра.

Как сообщал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Ассоциации больших данных, которая объединяет крупнейших игроков IT-рынка, бизнес выступил против законопроекта. По мнению ассоциации, в проекте есть предложения, которые противоречат определению общедоступности, содержащейся в ряде других законов, а в случае принятия закона бизнесу усложнят использование даже общедоступных данных россиян без согласия владельцев.