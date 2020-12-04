Фонд президентских грантов раньше выдаст гранты, чтобы поддержать учреждения в пандемию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов перенес сроки выдачи грантов в 2021 году на январь, чтобы поддержать учреждения, пострадавшие в пандемию. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор фонда Илья Чукалин на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев" в Общественной палате РФ.

"Средства, которые будут выделены фонду в следующем году, мы распределим в первых числах января. Это беспрецедентно, потому что обычно так: раскачаться нужно, в начале года объявить, а к середине выделить", - сказал Чукалин.

Новый прием заявок на получение грантов будет открыт с 1 февраля по 15 марта 2021 года.

Гендиректор фонда при этом отметил, что гранты не смогут решить всех проблем учреждений культуры. "Я слышу, что есть организации, которые могут не дожить до этого [выделения грантов]. Нам нужны общие решения, как дожить. Например, грант не решит проблему долгов", - заметил он.

Фонд президентских грантов поддерживает социальные, образовательные, культурные, просветительские проекты по 13 направлениям. В этом году на поддержку 5,3 тыс. проектов было направлено рекордное количество средств - свыше 11 млрд руб., сообщил Чукалин. За 2020 год фонд поддержал 207 частных театральных и музейных площадок на сумму 443 млн руб.