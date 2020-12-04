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Путин назвал "бурей в стакане" заявления об ограничениях, применяемых РФ в интернете

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в РФ ограничениях на распространение определенных данных в интернете, указав на выверенность принятых ограничительных мер.

"Сколько у нас было шума и буря в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете. Ничего не случилось. Решения были выверенные. <…> Ничего страшного не произошло", - сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Путин отметил, что введенные ограничения касаются таких вещей, как невозможность пропаганды суицида, детскую порнографию и терроризм.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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