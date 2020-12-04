НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не станет президентом, "во всяком случае, пока". Такое мнение он выразил в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), отвечая на соответствующий вопрос виртуального ассистента "Афина", разработанного "Сбером".

"Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - сказал он.

В то же время, по мнению главы государства, искусственный интеллект может быть учителем и помощником президента. "Без всякого сомнения, искусственный интеллект может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека, и главы государства в том числе. Он может быть инструктором, ассистентом", - добавил Путин.

Президент также признался, что главе государства иногда приходится принимать "не совсем рациональные решения".