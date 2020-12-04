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Россия в декабре-январе представит проект договора о едином рынке газа в ЕАЭС

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Проект договора о едином рынке газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть представлен Россией в декабре нынешнего или в январе будущего года. Об этом заявил журналистам в пятницу председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

"Есть предложения белорусской стороны, они конкретизируют, что следовало бы записать в проект международного договора по формированию общего рынка газа, который, я думаю, получим от разработчика, а это Российская Федерация, в декабре этого или максимум в январе следующего года", - отметил глава ЕЭК.

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