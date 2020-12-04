Путин: рост преступности в высокотехнологичной сфере в России в 2020 году превысил 75%

"У нас за прошлый год рост общей зарегистрированной преступности составил 1,1%, а вот в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме и искусственного интеллекта, элементов информационных технологий преступления в этой сфере - именно в высокотехнологичных сферах - возросли на 75,1%", - сказал глава государства в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artifcial Intelligence Journey (AI Journey).

"Представляете, рост какой? Всплеск, можно сказать", - подчеркнул Путин. По его оценке, такие данные свидетельствуют о существовании большой проблемы. "Это вызов", - считает президент.

По его мнению, противостоять этому новому вызову государство должно вместе со специалистами, исходя из принципа - "не увеличением и ужесточением санкций обеспечена эффективная борьба с правонарушениями, а неотвратимостью наказания". "Для того, чтобы обеспечить эту эффективность, нужно чтобы и само государство оказалось на уровне тех требований, которые предъявляются ему для защиты законных интересов и прав граждан", - отметил Путин.

"Все сферы жизни должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта, это значит, что и в сфере выявления правонарушений мы должны действовать так же широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители, - уверен президент. - Тогда государство будет на уровне тех требований, которые к нему сегодня применяются".