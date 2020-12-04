"РТС-тендер": количество закупок малых объемов выросло в 2020 году на 37%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество закупок малых объемов, которые в рамках закона о госзакупках осуществляются в упрощенном порядке, выросло в 2020 году на 37%. Об этом сообщил генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков, выступая на практической онлайн-конференции "Система госзакупок на рубеже новаций: итоги-2020, планы-2021" в ТАСС.

По его словам, закупки в ходе проведения конкурентных процедур упали и в деньгах и в количестве. "А вот закупки малого объема подросли. Это говорит о том, что пошел переток. Здесь нет никаких слов о расходовании денежных средств дополнительном, здесь просто пошел переток", - подчеркнул Лишенков.

Согласно презентации "РТС-тендер", количество процедур закупок малого объема выросло на 37,3% - с 326,9 тыс. в 2019 году, до 448,8 тыс. в 2020 году. При этом сумма процедур увеличилась с 28 млрд руб. в 2019 г. до 46 млрд руб. в 2020 г.

По словам Лишенкова, число закупок малых объемов выросло благодаря тренду на использование электронных магазинов. "Помимо того, что был локдаун, еще есть такой тренд в нашей стране на использование и внедрение в своей деятельности заказчиками так называемых электронных магазинов. Сейчас рассматривается вопрос перевести это в плоскость закона, эта история стартовала 5 лет назад, это была инициатива заказчиков-новаторов, и сейчас, наверное, каждый субъект считает эту историю must have", - подчеркнул глава "РТС-тендер".

Как отметил начальник управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Артем Лобов, ФАС поддерживает механизм закупок малых объемов и развитие маркетплейсов. "С точки зрения закупок малого объема, мы безусловно поддерживали сам механизм этих закупок, и мы видим, что то, что сейчас предусмотрено в законе, этого недостаточно для будущего маркетплейсов", - отметил Лобов.