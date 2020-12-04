Минэкономразвития разрабатывает новый подход к реформе лизинговой отрасли

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разрабатывает новый подход к реформе лизинговой отрасли, который предполагает наделение федеральных органов исполнительной власти регулирующей и контрольно-надзорной функциями, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Отмечается, что участники рынка и эксперты предлагают поручить регулирование отрасли Минэкономразвития, так как это позволит обеспечить развитие инструментария обновления и пополнения основных средств, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту.

"Предполагается, что Минэкономразвития будет осуществлять выработку и реализацию государственной политики в сфере лизинговой деятельности, разработку проектов НПА (нормативных правовых актов - прим. ТАСС) по вопросам, связанным с лизинговой деятельностью, разработку и реализацию федеральных, отраслевых целевых и региональных программ развития лизинга и т. д.", - подчеркивают в министерстве.

В ЦБ в свою очередь отмечают, что лизинговая отрасль нуждается в регулировании только с точки зрения финансовой стабильности, регулирование сверх этого Банк России считает избыточным. "Поэтому если законодательно не будет принято решение контролировать риски финстабильности в лизинге, мы полагаем целесообразным в принципе отложить вопрос о введении регулирования в лизинговой отрасли", - указывают в Центральном банке.

Мнение рынка

"Мы считаем, что отрасль созрела и регулирование ей необходимо. Целью реформы лизинга должно стать повышение роли лизинга в экономике государства. Поэтому гораздо логичнее и правильнее, если регулирование будет осуществляться профильным министерством - Минэкономразвития, которое отвечает за экономический рост", - отмечает глава подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП "Лизинговый союз" Евгений Царев.

При этом, по его словам, целесообразно разделить функции регулирования и надзора и контроля, потому что Минэкономразвития не берет и, вряд ли, возьмет на себя функции надзора и контроля. "Мы предлагаем в качестве контролирующего органа ФНС как орган, который имеет распределенную структуру, ресурсы и опыт и сможет по своей методологии отследить показатели по лизинговым сделкам", - говорит эксперт.

По словам Царева, лизинг - достаточно прозрачная отрасль. "Мы достаточно транспарентны, потому что 95% рынка уже отчитывается по МСФО. С точки зрения рискованности - мы на самом деле гораздо менее рискованные для инвестора объект, нежели даже кредитование, потому что мы работаем с активами, а актив находится в залоге у банка", - считает эксперт.