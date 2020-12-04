РФПИ и Казахстан будут сотрудничать в регистрации, производстве и реализации "Спутника V"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство здравоохранения Республики Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры ускоренной регистрации, а также производства и распространения вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население этой страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%. Выпуск вакцины "Спутник V", который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины "Спутник V" на территории страны.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований этой вакцины в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая и третья фаза в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.

По итогам анализа данных третьей фазы эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.