Власти китайского города Санья сообщили об улучшении условий для инвесторов

ХАЙКОУ, 4 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань за последние полгода смог существенно улучшить атмосферу для иностранных инвесторов благодаря новым мерам, реализуемым в соответствии с Генеральной программой Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом сообщил в пятницу партком провинции.

Как подчеркивается в информационном материале, предоставленном в распоряжение ТАСС, в последнее время Санья сумел "создать новые рычаги по стимулированию развития, форсировать интенсивный экономический рост". Среди ключевых направлений, в которых город демонстрирует особо заметные успехи по привлечению зарубежного капитала, - сектор инноваций и передовых технологий, круизный и яхтенный бизнес, финансовые услуги и современные виды коммерции.

"Благодаря улучшению деловой среды и быстрой концентрации ресурсов администрации Санья удалось обеспечить высокую эффективность и стабильность деятельности инвесторов", - прокомментировал партком.

Прогресс за последние полгода

Согласно документу, в начале июня власти Санья объявили о создании 11 ключевых зон экономического развития, в их числе наукоград "Ячжоувань" и центральный деловой район. В конце того же месяца была опубликована правительственная рекомендация, упрощающая привлечение высококвалифицированных специалистов, благодаря чему этот передовой курорт Китая получил ряд дополнительных преимуществ в сфере занятости.

Санья также принял активное участие в правительственной программе по стимулированию инвестиций, регулярно проводя церемонии одноразового заключения ряда соглашений по строительству ключевых объектов инфраструктуры на миллиарды долларов. В итоге город смог ускорить развитие авиационной отрасли, современного сельского хозяйства, сферы международных культурно-гуманитарных контактов, финансов, глубоководных исследований, передовых технологий и экологически чистой энергетики. В реализации этих проектов приняли участие компании, входящие в список 500 наиболее конкурентоспособных коммерческих организаций мира.

В августе власти Санья создали экспериментальную зону трансграничной коммерции, которая, как ожидается, резко повысит статус Хайнаня в области международной торговли. Месяцем раннее там же была сформирована первая финансовая платформа по стимулированию развития предприятий с применением технологии блокчейн.

Администрация города сделала большой рывок и в области беспошлинной торговли: только за 2020 год Санья объявил об открытии еще трех крупных магазинов дьюти-фри. Кроме того, на ЭКСПО в Шанхае в ноябре были заключены соглашения о стратегическом партнерстве с компаниями из более чем 20 стран, представляющими всемирно признанные торговые марки.

Ожидается, что благодаря этим, а также еще целому перечню прочих стимулирующих мер Санья уже к концу 2021 года существенно улучшит сферу услуг, сформирует высокоэффективную систему контроля за инвестициями, оптимизирует деловой климат и "достигнет передового уровня среди прочих регионов Китая".

Хайнаньский порт свободной торговли

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.