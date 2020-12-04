Власти Севастополя в 2021 году ждут роста налоговых доходов городского бюджета

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя, рассчитывая бюджет города на 2021 год, ожидает роста доходов от основных налогов. Это произойдет благодаря в том числе восстановлению экономической активности после пандемии и увеличению фонда зарплаты труда, сообщил директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп на заседании городского правительства в пятницу.

По данным правительства, общий объем доходов бюджета Севастополя на 2021 год запланирован в размере 51,1 млрд рублей, на 2022 год - 51,6 млрд, на 2023 год - 88,4 млрд. В том числе объем налоговых и неналоговых собственных доходов на 2021 год запланирован в размере 16,3 млрд рублей, на 2022 год - 17,8 млрд. Расходы бюджета должны составить 53,3 млрд, 55,5 млрд и 92,1 млрд рублей соответственно. Внести проект документа на рассмотрение Заксобрания Севастополя планируется 7 декабря.

"Основную часть собственных доходов формируют налоговые поступления, наиболее значимым из которых является налог на доход физлиц, на прибыль организаций, специальные налоговые режимы - их доля составляет почти 92%. По указанным доходным источникам в 2021 году и указанном плановом периоде ожидается увеличение поступлений. Так, по НДФЛ дополнительно ожидается поступление около 950 млн рублей - темп роста составляет 112% <…> с учетом ожиданий роста фонда зарплаты труда и восстановления экономической активности", - сказал Штоп, не назвав абсолютные цифры прогнозируемого объема налоговых сборов в 2020 году.

Он уточнил, что ожидаемый рост доходов от налога на прибыль организаций - более 230 млн рублей, что будет примерно на 18% больше показателя 2020 года. "[Это] обусловлено изменением с 2% до 6% ставки налога для значительного количества участников Свободной экономической зоны, осуществляющих деятельность более трех лет, - они переходят на новую ставку. А также переносом срока оплаты начислений 2020 года на I квартал 2021 года в соответствии с постановлением правительства РФ", - пояснил директор департамента.

Штоп добавил, что примерно на 300 млн рублей ожидается рост доходов от акцизов. "Поступления на 2021 год увеличиваются на четверть, что обусловлено, в основном, увеличением норматива распределения в бюджет города доходов от акцизов на нефтепродукты. Данный акциз распределяет федеральное казначейство", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти города рассчитывают в текущем году собрать налогов не меньше, чем в 2019 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом и связанный с этим урон для бизнеса и экономики в целом. По данным правительства города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2019 году составил почти 38,4 млрд рублей, налоги и пошлины дали около трети этой суммы.