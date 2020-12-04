Путин пригласил иностранных IT-специалистов для работы в России

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил иностранных IT-специалистов для работы в научно-исследовательских центрах в России, в том числе в области искусственного интеллекта.

"Недавно я был в одном из наших крупных ядерных центров в городе Сарове. <...> Там невозможно ничего сделать без математики и совсем уже скоро невозможно будет сделать ничего без искусственного интеллекта. Там тоже передо мной поставили вопрос создания еще одного крупного научно-исследовательского или научно-математического центра. Кстати говоря, как международной площадки, несмотря на все сложности, связанные с определенными режимными требованиями", - сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства отметил, что "так нужно сделать, с привлечением крупнейших наших центров", включая Московский государственный университет и некоторые математические институты академии наук.

"По этому пути мы будем идти, создавая (центры), в том числе, не только административно, но и насыщая их необходимой техникой, привлекая лучших специалистов, надеюсь, в том числе из-за рубежа. И вам может быть интересно приехать и поработать со своими коллегами", - сказал Путин, отвечая на вопрос профессора из Швейцарии и будущего научного руководителя создаваемого института искусственного интеллекта в Москве Юргена Шмидхубера.

Президент отметил, что в России есть примеры такой работы со специалистами из других стран. "Например, в некоторых европейских странах сворачиваются работы в области ядерных технологий - многие приехали и работают у нас. Крупные специалисты, замечательные специалисты", - сказал Путин. При этом глава государства выразил надежду, что в сфере искусственного интеллекта не будет таких запретов и ограничений в ближайшее время.

"Создавая интересные площадки, интересные коллективы, мы создаем привлекательные условия для того, чтобы интеллектуалы со всего мира собирались, в том числе, у нас и вместе работали", - отметил Путин.