Эксперты считают, что стоимость нефти дойдет до $60 за баррель уже в 2021 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Цена нефти Brent, снижавшаяся в преддверии заседания ОПЕК+ до $47 за баррель, смогла подняться почти до $50 за баррель на позитиве от достигнутого решения. Сейчас это максимум для котировок, и выше этой отметки нефть вряд ли подорожает в ближайшее время, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Впрочем, в 2021 году с началом массовой вакцинации и прохождением пика добычи в США нефть цены нефти могут подняться до $60 за баррель, допускают они.

Рост на позитиве

Решение стран ОПЕК+ мягко повысить добычу нефти с января было встречено рынком с оптимизмом. Цена Brent, снижавшаяся до начала встречи на тревожных новостях о разногласиях внутри альянса, после оглашения консенсуса, смогла подрасти почти на $2 и превысила $49 за баррель. По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, оснований для роста котировок выше $50 пока нет. "Скорее всего, цена будет держаться в нынешнем диапазоне - 45-50 долларов за баррель", - говорит он.

Сам оптимизм инвесторов, видимо, был вызван тем, что худший сценарий, при котором нефтеэкспортеры не договорятся, не был исключен полностью. "Судя по реакции, рынок ждал худшего решения. Но допускаю, что это может быть и закрытие коротких позиций", - рассуждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Средняя цена нефти в первом квартале 2021 года составит $45 за баррель, прогнозирует банк.

Рост цен на нефть связан не только с решением ОПЕК+, напоминает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. "Фондовые рынки растут, потому что есть ожидание вакцины. Дефицит на рынке нефти сохраняется, запасы потихоньку сокращаются. Плюс есть очередное обострение вокруг Ирана. Решение ОПЕК+ сняло некоторые риски неопределенности, и это в том числе позволило нефти расти", - объясняет он.

Рано или поздно цены преодолеют и отметку в $50 за баррель, говорят аналитики. Случиться это может, если рост потребления нефти в Азии продолжится. Дальнейшая динамика также будет зависеть от того, как Европа и США будут справляться со второй волной COVID-19, которая еще не взята под контроль, говорит глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

К концу 2021 года нефть может подрожать и до $60 за баррель, прогнозирует Полищук из Раффайзенбанка. Танурков говорит, что диапазон $55-60 за баррель можно считать равновесным, он возможен в том случае, когда запасы нефти на рынке придут в норму и можно будет восстанавливать добычу в ОПЕК+ более быстрыми темпами", - говорит Танурков. Способствовать росту цен может не только начало массовой вакцинации, но и осознание рынком того, что пик сланцевой добычи в США, возможно, уже пройден, объясняет эксперт.

"Если цена нефти очень долго находится ниже $60 за баррель, то вполне возможно, что для сланцевой добычи исторический пик уже наступил, и в США добыча уже не вырастет до пройденных максимумов, - рассуждает он. - Это, конечно, нельзя утверждать с полной уверенностью. Но, судя по отчетам американских компаний, всю дешевую нефть они уже выкачали". Впрочем, если нефть вновь подорожает до $100 за баррель, то никто не сможет исключать нового витка сланцевой революции, говорит он.