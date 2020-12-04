В Чехии планируют прекратить использовать уголь в 2038 году

ПРАГА, 4 декабря. /ТАСС/. Промышленность Чехии в 2038 году прекратит использовать уголь. Решение об этом приняла в пятницу угольная комиссия республики, сообщило Чешское информационное агентство. За запрет угля проголосовали 15 членов комиссии при двух воздержавшихся и двух голосах против.

Чехия намерена делать ставку на возобновляемые источники энергии, сообщил глава министерства промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, до 2050 года на их разработку будет выделено 355 млрд крон (около $15,4 млрд). "Таковы будут расходы на новые источники в связи с тем, что мы будем проводить декарбонизацию и отказываться от [использования] угля", - сказал он.

Угольная комиссия была создана в прошлом году в качестве совещательного органа при правительстве республики. В ее состав входят представители промышленности и науки, а также экологи. В качестве возможных сроков полного отказа от использования угля также рассматривались 2033 и 2043 годы.

Решение угольной комиссии должно быть утверждено правительством, что ожидается до конца этого года.