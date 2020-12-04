Россельхознадзор обеспокоен многократным обнаружением опасных объектов в молдавских сливах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен неоднократным обнаружением карантинных объектов в сливах, поставляемых в Россию из Молдавии, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор выразил обеспокоенность неоднократными выявлениями в молдавских сливах опасных карантинных объектов", - отмечается в сообщении.

Так, за октябрь и ноябрь 2020 года ведомством были обнаружены восточная плодожорка (GrapholitamolestaBusck, 3 случая) и бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola, 4 случая). По всем фактам Россельхознадзор уведомил молдавских коллег, а также предупредил их о необходимости принять все возможные меры для обеспечения фитосанитарных требований, регламентируемых законодательством ЕАЭС, к экспортируемой на территорию России продукции.

Представители Молдавии в свою очередь сообщили о проводимом с 2018 года комплексе мониторинговых и профилактических мероприятий по защите растительной продукции от опасного карантинного заболевания - бурой монилиозной гнили. Что касается восточной плодожорки, то данный вредитель не является карантинным для государства объектом, однако профилактические мероприятия фитосанитарными специалистами по нему также проводятся.

Молдавская сторона пообещала в ближайшее время предоставить результаты расследования по всем отправленным ранее Россельхознадзором уведомлениям. Молдавское ведомство также направит официальное предложение о проведении сличительных лабораторных испытаний по определению возбудителя бурой монилиозной гнили в сливах, поставляемых на территорию Российской Федерации, добавили в Россельхознадзоре.