"Россети" установили в Ростовской области более 73 тыс. "умных" счетчиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" внедрила в Ростовской области в 2020 году 73,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

"Внедрено 73,5 тыс. интеллектуальных приборов учета. <...> Финансирование инвестиционной программы 2020 года на территории Ростовской области запланировано в объеме 3,85 млрд руб., ожидается ввод 212 МВА трансформаторной мощности и 252 км ЛЭП. Осуществлено техприсоединение 3 325 потребителей на общую мощность 413 МВт", - говорится в сообщении.

На базе Сальского РЭС (район электрических сетей) разработано и внедрено типовое решение по определению показателей надежности энергоснабжения потребителей с использованием информационной модели сети.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ Ростовской области сократилось на 28% к 2017 году. Показатели "Россети Юг" в регионе по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 5% и 9% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе Ростовской области 2020 года группа отмечает консолидацию 60 км ЛЭП и сетевой мощности 30 МВА сторонних собственников, а также ввод в работу первой в ЮФО цифровой подстанции 110 кВ "Заря". Обеспечена выдача мощности Казачьей ВЭС. Завершены испытания инновационного приборно-аналитического комплекса для рентгенографического обследования маломасляных высоковольтных выключателей - его применение значительно продлит срок работы оборудования и обеспечит надежное энергоснабжение потребителей.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.