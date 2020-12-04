Нацбанк Белоруссии не видит объективных причин пересмотра формата отношений со SWIFT

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии не видит объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

"Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска", - говорится в комментарии пресс-службы.

В Нацбанке отметили, что некоторые страны используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних. В Белоруссии же с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации регулятора (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях. Там также указали, что аналогичная система функционирует в России и называется "Система передачи финансовых сообщений" (СПФС) Банка России.

В регуляторе обратили внимание, что все платежи юридических лиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов: "Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT".

Кроме того, функционирование системы расчетов, которые относятся к розничным безналичным платежам, также не связано со SWIFT, и она будет работать в штатном режиме даже при возникновении иных проблем. "Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля", - отметили в Нацбанке. При этом за границей можно рассчитаться банковскими карточками в белорусских рублях, если они относятся к международным платежным системам. "Также можно использовать карточку платежной системы "Белкарт" в странах присутствия платежной системы "Мир", а это Российская Федерация и другие страны - участницы ЕАЭС, Абхазия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ, Тайланд, Южная Осетия", - уточнил регулятор.

Возможное отключение от международной системы финансовой информации обсуждалось после введения санкций в отношении белорусских властей после президентских выборов 9 августа. Команда экс-кандидата в президенты, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской рассматривала эту меру как один из способов экономического давления на действующую власть и с этой целью уже запустила опрос общественного мнения белорусов через интернет-платформу о целесообразности отключения банков страны от межбанковской системы обмена информацией и совершения платежей - SWIFT.