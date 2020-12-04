На Дальнем Востоке дополнительно создадут более 2,2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реализация проектов, которые поддержит Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), позволит дополнительно создать в макрорегионе более 2,2 тыс. рабочих мест. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по итогам заседания президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку.

"На заседании обсуждались изменения планов социального развития центров экономического роста, были одобрены проекты для поддержки со стороны Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Признан приоритетным для финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) ряд инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморского, Камчатского краев, Магаданской области и Республики Бурятия <…> Реализация проектов обеспечит прирост ВРП на 288,3 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления в объеме 37,7 млрд руб. Будут дополнительно созданы 2 290 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, была одобрена поддержка проекта по строительству нового пассажирского терминала международного аэропорта Елизово на Камчатке, который сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год. Кроме того, на территории аэропорта будет открыт отель категории четыре звезды на 120 номеров. Общий объем инвестиций в проект составит 14,6 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей направит ФРДВ, уточняется в сообщении.

Кроме того, в Магаданской области с привлечением льготного финансирования ФРДВ будет создан тепличный комплекс площадью 3 га, где круглый год можно будет выращивать более 1,7 тыс. тонн овощей и зелени. Общий объем инвестиций в проект составит 965 млн рублей, а поддержка со стороны ФРДВ - 300 млн рублей.

Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности Магаданской области, замещение импорта, повышение доступности свежих овощей для населения. "В реализации проекта участвуют местные предприниматели, развивающие производство продуктов питания и собственную торговую сеть", - подчеркнули в пресс-службе аппарата полпреда.

Еще один проект, который поддержит ФРДВ, - это строительство горно-обогатительного комбината на базе полиметаллических руд месторождения "Озерное" в Бурятии. Планируется, что в год здесь будет производиться около 600 тыс. тонн цинкового концентрата и 80 тыс. тонн свинцового концентрата. Объем инвестиций в проект оценивается в 96,4 млрд рублей. Фонд инвестирует в проект 9 млрд рублей.