"Россети" создадут два района цифровых электросетей в Удмуртии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ведет работы по созданию в Удмуртии Завьяловского и Ижевского цифровых районов электросетей (РЭС), а также системы накопления электроэнергии. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

Группа направит по итогам 2020 г. на инвестпрограмму в Удмуртии 2,28 млрд руб., введет 42 МВА трансформаторной мощности и 366 км ЛЭП. "Россети" осуществили техприсоединение почти 3 тыс. потребителей на общую мощность 74 МВт. Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 13% по отношению к 2019 году. Показатели по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 13% и 21% соответственно к 2019 г., пояснили в "Россетях".

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе Удмуртии группа отмечает присоединение новых объектов здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, крупных жилых комплексов. Также построены электросети для подключения крупного деревообрабатывающего предприятия в Увинском районе из реестра приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России, отмечает группа.

"Россети" в 2019 г. консолидировали все электросетевые активы Удмуртии. Инвестиции в республику составили 3 млрд руб.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.