"Россети" проведут цифровизацию Сыктывкарского района электросетей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ведет работы по цифровой трансформации района электросетей (РЭС) Сыктывкара, намерена установить более 20 тыс. "умных" счетчиков в 2021 году. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

Ведутся работы по цифровизации Сыктывкарского РЭС, где до конца 2021 года будут внедрены более 20 тыс. "умных" счетчиков, модернизированы 13 энергообъектов 35-110 кВ. В "цифру" перейдет подстанция 110 кВ "Краснозатонская" (проект реконструкции сейчас прорабатывается).

"Запланированный объем финансирования инвестиционной программы 2020 года группы в республике Коми составляет 3,16 млрд рублей. Планируется ввод 17 МВА трансформаторной мощности и 164 км ЛЭП, осуществлено техприсоединение 1 981 потребителя на общую мощность 74,5 МВт", - говорится в сообщении.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 21% к 2019 году. Показатели по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 31% и 23% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Среди наиболее значимых событий года группа отмечает обеспечение 10 МВт мощности компании "Лукойл" для Ярегского месторождения нефти - одного из крупнейших в регионе - и подключение к сетям нового предприятия по производству экологичных видов твердого топлива в Сыктывкаре.

В декабре 2020 года в регионе стартует проект "Цифровой электромонтер". Задействовано 525 человек в составе 75 бригад. По результатам "пилота" проект охватит 1 645 работников в составе более 700 бригад.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.