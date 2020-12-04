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Минфин РФ начал подготовку законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.

"Целью вышеуказанного законопроекта является установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых по сути российским бенефициарам через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом", - сообщается в документе.

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