В Пензенской области планируют построить завод по производству семян

ТАСС, 4 декабря. Компания "Курск Агроактив" планирует возвести в Пензенской области семеноводческий завод стоимостью 400 млн рублей, сообщается в пятницу на официальном портале правительства региона.

"Инвестпроект стоимостью 400 млн рублей предусматривает создание на территории региона инфраструктуры для выращивания, производства и продажи семян пшеницы и сои. Планируется создать около 20 рабочих мест", - сказано в сообщении.

Глава региона Иван Белозерцев отметил, что семена высокого качества пользуются у аграриев спросом. "За последние 5 лет мы существенно расширили посевные площади, введя в оборот 200 тысяч гектаров ранее неиспользуемой земли. Наши растениеводы подходят к работе профессионально, используют передовой опыт, повышают урожайность культур", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Как отметила заместитель генерального директора "Курск Агроактив" Нина Миронова, в регионе компания уже имеет четыре элеватора. "Мы готовы заниматься дистрибуцией семян пшеницы и сои, оказывать агроконсалтинг, предоставлять услуги по хранению зерна", - цитирует пресс-служба Миронову.

"Курск Агроактив" работает в шести субъектах РФ, включая Пензенскую область, где под управлением компании находятся 55 тыс. га земли.