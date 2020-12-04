Глава Ростовской области пообещал провести цифровую трансформацию региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, которое в ближайшее время будет создано в Ростовской области и станет частью "цифровой вертикали", позволит совершить цифровую трансформацию региона. Об этом заявил ТАСС в пятницу губернатор области Василий Голубев.

Накануне Ростов-на-Дону в ходе подведения итогов "Премии Рунета - 2020" получил звание IT-столицы России. В поддержку города свои голоса отдали более 28 тыс. человек. Также в топ-5 лидеров вошел и Таганрог, набрав более 9 тыс. голосов.

"Существующие заделы в сфере IT-технологий, инфраструктура, а главное, вовлеченность наших жителей, федеральные возможности пилотных проектов - это и многое другое стало важными условиями для получения народного признания лучшего цифрового региона страны, - прокомментировал присвоение нового звания Ростову-на-Дону Голубев. - Нашим преимуществом и катализатором цифрового развития станет формирующаяся сегодня "цифровая вертикаль", включающая создание регионального современного министерства цифрового развития и собственного системного интегратора - "Центра цифровой трансформации".

Глава региона отметил, что в Ростовской области сформирована дорожная карта, в которую вошли прикладные проекты, реализация которых начнется в ближайшее время.

Ранее в пресс-службе губернатора области сообщали, что создание "цифровой вертикали" позволит обеспечить массовый перевод социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

16 ноября в Ростовской области начал работать центр управления регионом (ЦУР). Он выполняет роль координационного центра, где круглосуточно ведется мониторинг и обработка всех видов обращений и сообщений от жителей региона, адресованных органам исполнительной государственной власти, а также местного самоуправления. Обращения, попадающие в поле зрения ЦУРа, могут быть размещены как в официальных, так и в неофициальных открытых источниках и касаться всех сфер жизнедеятельности.