Отели без персонала и беспилотное такси могут появиться как эксперимент в 2021 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует запустить в 2021 году ряд экспериментов с применением искусственного интеллекта, среди них - отели без персонала и беспилотное такси, сообщается на официальном сайте министерства.

"В рамках базового закона "Об экспериментальных правовых режимах", разработанного Минэкономразвития, в 2021 году планируется запустить 9 экспериментов, которые позволят гражданам России получать более качественные и недорогие сервисы", - говорится в сообщении.

В министерстве указывают, что 4 проекта связаны с внедрением искусственного интеллекта. Например, в ряде городов в порядке эксперимента можно будет заказать беспилотное такси. В Минэкономразвития указывают, что планируется также открытие экспериментальных отелей без персонала под управлением искусственного интеллекта. "Гостиница будет идентифицировать клиента по биометрическим данным, что сегодня законодательно ограничено", - указывают в министерстве.

Кроме того, будет запущен проект по медицинскому направлению, связанный с выпуском отечественных программных продуктов: так называемых систем поддержки принятия врачебных решений. При этом сейчас в медицинском законодательстве существует барьер для использования таких решений, подчеркивают в Минэкономразвития.

"Важно отметить, что эти проекты, которые планируется реализовывать без затрат бюджета, это инициатива отечественных IT-компаний", - отмечает заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Нормативная база

Работа над подготовкой нормативной базы для запуска первых экспериментальных правовых режимов (ЭПР) ведется в постоянном режиме, указывают в Минэкономразвития. Так, на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал два постановления, которые определяют правила ведения реестра ЭПР в сфере цифровых инноваций и доступа к нему, а также особенности применения положений закона об экспериментальных режимах.

Ранее, в пятницу, на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) президент России Владимир Путин призвал оперативно разработать и внести в Госдуму законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих искусственный интеллект.