Эксперт: цены на продукты к новогоднему столу могут вырасти на 10%, а потом снизятся

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Цены на традиционные продукты к новогоднему столу к концу декабря 2020 года могут увеличиться на 10%, однако после падения спроса они восстановятся. Такую оценку журналистам озвучил руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов.

"Как правило, к концу декабря цены на овощи, фрукты, мясные продукты, рыбу, яйца, сыр, масло, вина, безалкогольные напитки и другие традиционные продукты для новогоднего стола могут вырасти в среднем до 10%. Затем спрос падает и цены возвращаются на прежние уровни. Такая ситуация наблюдается каждый год и этот не станет исключением", - сказал он.

В частности, говоря о молочном рынке, Авельцов отметил его стабильность. По его словам, по сравнению с прошлым годом рост цен на молочные продукты в целом остается в рамках инфляции. "К концу года в преддверии новогодних праздников на полках магазинов традиционно могут более заметно подорожать сыры и сливочное масло. Однако дальнейшего существенного роста цен на молочные продукты вряд ли стоит ожидать ввиду чувствительного к ценам потребительского спроса", - считает он.

По его прогнозам, в следующем году цены на основные виды продукции АПК останутся в рамках сезонных трендов. Кроме того, может сохраниться временное снижение цен на мясо птицы и свинину, если не удастся направить излишки продукции на экспорт, заметил Авельцов. "Также можно ожидать, что принимаемые Минсельхозом меры регулирования рынков позволят стабилизировать и снизить цены на подсолнечник и пшеницу, что отразится и в розничном сегменте на продуктах их переработки", - заключил он.