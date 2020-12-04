Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 4,42%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в ноябре 2020 года составила 0,71% в месячном выражении, а в годовом - ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре, следует из данных Росстата.

За январь - ноябрь 2020 года потребительские цены в РФ выросли на 4,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост цен в РФ в ноябре на 0,4% в месячном выражении, в годовом выражении - на 4,1-4,2% при стабилизации курсовой динамики.

Отмечается, что в 13 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более, наибольший в Республике Дагестан - 2,1% и Алтайском крае - 1,5%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3,6% и 2,9% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5% (с начала года - прирост цен составил 3,1% и 3,7% соответственно).

Цены на непродовольственные товары

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 1,5%, пасту зубную - на 1,4%, мыло хозяйственное и дизельное топливо - на 0,8%, порошок стиральный - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,6%, бумагу туалетную - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, пеленки для новорожденных и подгузники детские - на 0,3%, газовое моторное топливо - на 0,2%.

Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на телефонные аппараты стационарные - на 2,1%, ювелирные изделия - на 1,8%, дрели электрические - на 1,5%, легковые автомобили, плиты бытовые, тарелки обеденные, коньки роликовые, уголь, варежки детские, отдельные виды зимней обуви и мебели - на 1-1,4%.

Вместе с тем снизились цены на флеш-накопители USB - на 0,5%, компьютеры планшетные, электропылесосы напольные - на 0,2%.

Цены на услуги

В ноябре в группе бытовых услуг выросли цены: на ритуальные услуги - на 1,1%, помывку в бане в общем отделении - на 0,9%, установку пластиковых окон - на 0,8%, замену элементов питания в наручных часах - на 0,5%, постановку набоек, изготовление фотографий для документов, услуги по воспитанию детей и прачечных - на 0,4%.

Среди прочих наблюдаемых услуг увеличились цены: на обращение с твердыми коммунальными отходами - на 1,1%, аренду индивидуального банковского сейфа - на 0,9%, пользование общественным туалетом - на 0,8%, услуги стоматологов и ветеринаров, устную консультацию юриста по семейным вопросам, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, билеты в кинотеатры - на 0,4-0,7%.

Среди остальных наблюдаемых услуг снизились цены: на путевки в санатории и проживание в гостинице - на 1,3%, годовую стоимость полиса ОСАГО - на 0,3%, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях - на 0,2%.