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В ФАС заявили, что рост цен на овощи и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Повышение цен на плодоовощную продукцию и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России со ссылкой на начальника управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Ларису Вовкивскую.

"С окончанием естественного сезона урожая этих культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается. В связи с тем, что значительная доля отечественного производства помидоров и огурцов производится тепличными комплексами, затраты на их производство повышаются. В то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что не может не сказаться на их стоимости", - отмечает Вовкивская.

То есть изменение цены помидоров и огурцов, а также куриных яйц было традиционным и предсказуемым, добавляет она.

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