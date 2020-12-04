Эксперты ожидают роста цен на российское вино в связи с законом о виноделии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центр агроаналитики Минсельхоза не исключает повышения стоимости российского вина в связи с ростом спроса на отечественный виноград в связи с законом о виноградарстве и виноделии, вступившем в силу этим летом.

"Мы видим значительный рост спроса на виноматериалы отечественного производства, поскольку в соответствии с законом продукция с использованием иностранного балка теперь не может называться вином. Мы ожидаем, что это может привести к некоторому повышению цен на российские вина. С другой стороны, это будет стимулировать активную закладку новых виноградников", - заявил журналистам руководитель центра Дмитрий Авельцов.

В перспективе, по его словам, это будет способствовать росту производства и снижению цен на отечественное вино.

Закон о виноградарстве и виноделии призван повысить качество вина на российском рынке, а также увеличить количество виноделен и площади виноградников в РФ. Так, российским теперь можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.