Технически возможная сетевая газификация Оренбургской области завершится к 2026 году

ТАСС, 4 декабря. ПАО "Газпром" завершит технически возможную газификацию населенных пунктов Оренбургской области к 2026 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу управлением информации компании.

"По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Оренбургской области", - отмечается в сообщении.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции компании предусмотрены в объеме 1,71 млрд рублей - это в 4,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах.

Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию 11 газораспределительных станций (ГРС) в 10 муниципальных образованиях: Соль-Илецком, Сорочинском и Кувандыкском городских округах, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Новосергиевском, Оренбургском, Ташлинском и Шарлыкском районах. Будет также выполнена реконструкция газопровода-отвода к ГРС-3 в городе Оренбурге, построен газопровод-связка между объектами ГРС в городе Орске.

Ожидается, что в результате этой работы существенно вырастет производительность газотранспортных мощностей в регионе. Будут созданы условия для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей, в том числе в южной части Оренбурга, где ведется жилищное строительство.

На 1 января 2020 года уровень газификации Оренбургской области составлял 98,4%, в том числе городов - 99,4%, сельской местности - 97,3%.