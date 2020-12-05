Нью-Йорк принял новую политику для снижения выбросов парниковых газов

ТАСС, 5 декабря. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Курмо объявил о принятии нового постановления о снижении выбросов парниковых газов в электроэнергетическом секторе. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Согласно новому документу, выбросы парниковых газов в секторе с 2021 года по 2030 год должны быть снижены на 65% в сравнении с показателями 2009 года. Штат Нью-Йорк поставил цель сократить выбросы парниковых газов на 85% к 2050 году.

Соответствующий документ принят Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Управлением энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк. Он усиливает региональную инициативу штата по парниковым газам (RGGI).

RGGI - первая в стране региональная программа, направленная на ограничение и сокращение выбросов парниковых газов в электроэнергетике.