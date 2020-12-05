В Алеппо возобновляет работу крупный завод, производящий оливковое масло

АЛЕППО, 5 декабря. /ТАСС/. Крупный завод по производству оливкового масла в Алеппо, разграбленный террористами во время войны, возобновляет работу. Пока действуют две линии, в день отжимают до 150 тонн масла, хотя мощность позволяет производить в два раза больше. Во время боевых действий завод был наполовину разрушен, уцелевшие станки террористы вывезли, на восстановление предприятия ушло три года.

"До войны Сирия занимала второе место в мире после Испании по качеству оливкового масла, но после войны мы оказались на четвертом месте. Дело в том, что многие оливковые поля пришли в запустение. Фермеры только недавно начали возвращаться и сейчас восстанавливают плантации", - рассказал журналистам директор завода Фесаль Элисса.

По его словам, сирийским фермерам не хватает денег на удобрения, топливо и орошение полей. На плантациях в Алеппо урожаи упали в два раза. В свою очередь производители испытывают дефицит рабочих рук, на маслобойне трудятся в основном беженцы.

"После обстрелов боевиков в восточном районе Алеппо был уничтожен целый квартал и мой дом. Я оказался в плену, где провел около месяца, это было страшное время. Сейчас оно закончилось, здесь я нашел работу и теперь могу восстанавливать свой дом", - поделился с журналистами один из рабочих завода Фуад Салех Джума.

Оливковое масло, производимое на заводе в Алеппо, в основном поставляют на внутренний рынок, но рассчитывают уже в следующем году выйти на экспорт: уже ведутся переговоры о поставках с Ираком и Китаем.

Поставлять сирийское масло планируется и в Россию: в середине ноября первая партия - 46 тонн - была доставлена в Крым, часть будет продаваться в других регионах РФ. Министр промышленной политики полуострова Андрей Васюта выразил уверенность, что масло будет пользоваться спросом.