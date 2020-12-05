Аналитики сообщили, что россияне в ноябре купили больше долларов и евро, чем продали

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре купили долларов и евро на большую сумму, чем продали. Доля покупки долларов возросла на девять процентных пунктов до 74% от объема всех операций, покупки евро увеличились на 12,6 процентных пункта до 79%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

По данным за ноябрь, сумма, на которую граждане продали доллары, составила 26% (35% в октябре) от объема всех обменных операций с этой валютой. Доля покупки соответственно составила 74% (65% в октябре). Продажа гражданами евро составила 21% (33,6% в октябре) от всей суммы операций по обмену, покупка - 79% (66,4% в октябре).

"Традиционно к концу года спрос на приобретение валюты растет. 2020 год, судя по всему, не станет исключением, несмотря на то, что он оказался столь аномальным и финансово сложным, - отмечается в исследовании. - Во-первых, растущий спрос на наличную валюту перед путешествиями в другие страны на фоне открытия осенью некоторых туристических направлений. Во-вторых, стремление выгодно купить валюту перед Новым годом в ожидании роста курса на фоне мировых событий, пандемии и прочего".

Средняя сумма покупки валюты продолжила расти. По данным банка, средний чек одной операции с валютой в ноябре относительно октября вырос на 9% и составил 92 668 рублей.

Относительно начала года в ноябре общие объемы операций по обмену иностранной валюты снизились на 16%. По прогнозам кредитной организации, до конца года курс может составить 74 рубля за доллар и 88 рублей за евро.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт".