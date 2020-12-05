"Известия": спрос на бактерицидные лампы в ноябре увеличился в 3,5 раза на фоне пандемии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем продаж бактерицидных ламп в России увеличился в три с половиной раза в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2019 года. Во столько же раз вырос средний чек, пишут в субботу "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД", который обрабатывает 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в России ежедневно.

Аналитики сообщили, что в пять раз увеличился спрос на бактерицидные рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания воздуха. Средний чек увеличился на 45% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, на 25% вырос спрос на увлажнители воздуха, чек стал на 16% больше, чем год назад.

Как рассказали газете аналитики компании, рост продаж устройств для обеззараживания помещений связан с повышенным спросом со стороны физических и юридических лиц, обслуживающих большое количество людей в офисах и торговых залах, на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что применение устройств для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным или массовым нахождением людей является одним из важных факторов минимизации риска за счет снижения уровня микробной обсемененности в помещениях, но не определяющим. В ведомстве пояснили, что "в условиях текущей ситуации, определяющей необходимость всемерного снижения рисков распространения COVID-19, большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые могут иметь различную эффективность, но призваны обеспечивать кумулятивный противоэпидемический эффект".