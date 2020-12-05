Reuters: США решили не продлевать крайний срок продажи американского сегмента TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США решили не продлевать крайний срок, после истечения которого китайская компания ByteDance должна заключить сделку по продаже американского сегмента социальной сети TikTok. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Трамп против TikTok. Как США и Китай борются за технологическое лидерство

Упомянутый выше крайний срок истекает в пятницу. По данным источников агентства, федеральные власти США решили не продлевать его снова. Однако Вашингтон не исключает возможности продолжить переговоры с ByteDance о судьбе американского сегмента TikTok.

Агентство обратилось за подтверждением публикации в министерства юстиции и торговли Соединенных Штатов, а также в Белый дом. Ведомства пока не успели ответить на запрос, в Белом доме отказались от комментариев.

Ранее власти США планировали с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если китайская сторона откажется от продажи. Однако вашингтонская администрация предоставила ByteDance отсрочку на 15 дней - до 27 ноября. Позднее отсрочка была продлена на неделю - до 4 декабря.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.