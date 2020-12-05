"Волгабас" планирует заключить СПИК 2.0 с Минпромторгом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Автохолдинг "Волгабас" планирует заключить новый специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с Минпромторгом РФ. Речь идет о производстве автобусов и электробусов с новыми технологическими решениями, сообщил ТАСС гендиректор группы Алексей Бакулин.

"Мы инициировали несколько технологических новых направлений, в рамках которых хотим заключить СПИК", - сказал он.

4 декабря правительство РФ утвердило перечень из более чем 600 технологий, которые инвесторы могут локализовать в рамках СПИК 2.0.

По словам замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, чьи подсчеты приводит издание "Коммерсантъ", 400 технологий из нынешней версии перечня связаны с различными сегментами машиностроения, станкостроения, автопрома и химической промышленности. На каждую позицию перечня будет объявлен конкурс. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

"Пока заявку (на заключение СПИК 2.0 - прим. ТАСС) не подали, потому что еще пока не было конкурсной процедуры. Как только будет - мы сразу же подадимся", - отметил Бакулин.

О компании

"Волгабас" специализируется на производстве электробусов и автобусов различных классов. В группу входят две производственные площадки во Владимире и Волжском (Волгоградская область). По словам Бакулина, предприятия взаимозаменяемы, хотя первое специализируется на роботизированной сварке каркасов кузовов, второе - на сборке шасси. Финальная сборка автобусов ведется на обоих заводах.

Среди основных акционеров компаний, входящих в группу "Волгабас", числятся сам Бакулин, "Реновация", в равных долях контролируемая главой Объединенной машиностроительной группы Дмитрием Стрежневым и бизнесменом Леонидом Бондаренко, а также ФК "Развитие" Рустама Аппарова.

СПИК 2.0

Одно из основных отличий СПИК 2.0 от СПИК - наличие перечня технологий, в локализации которых заинтересовано правительство. Ранее инвесторы выбирали их на свое усмотрение, и одобрение технологии происходило уже в процессе обсуждения.

Также в новой версии СПИК снята минимальная планка уровня инвестиций. Заключение новых специнвестконтрактов предоставляет компаниям ряд налоговых льгот, в том числе обнуление ставки налога на прибыль.