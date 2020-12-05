Минпромторг не ожидает дефицита вина в магазинах перед Новым годом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом из-за нового закона о виноделии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По экспертной оценке, дефицита вин перед Новым годом не предвидится. Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей", - сказали в министерстве. Все последние годы объемы выпуска отечественного вина растут, отмечает Минпромторг.

По данным министерства, в России за девять месяцев этого года значительно увеличился выпуск вин защищенного географического указания с обозначением региона производства. Выпуск таких игристых вин вырос на 51,5%, до 1800 декалитров, тихих вин - почти на 22%, до 2900 декалитров. При этом производство винных напитков снизилось на две трети, до 36% от уровня прошлого года и составило 6900 декалитров.

Новый закон о виноделии

Минпромторг объясняет это вступлением в силу в июне нового закона о виноградарстве и виноделии. "Закон оказал существенное влияние на участников рынка розничной торговли, поскольку в требованиях к раздельной выкладке импорта вина России и винных напитков (которые должны теперь маркироваться "Продукция не является вином") не учитывается разница в площадях магазинов и разные форматы", - сообщили в министерстве.

Роспотребнадзор с лета проверяет магазины, выставляют ли они отдельно от вина виноградосодержащие алкогольные напитки, помечают ли, что такие напитки не являются вином, а также сопровождают ли отечественные вина надписью "Вина России". В Москве нарушения выявлены в 410 объектах крупных торговых сетей, компаниям выписаны штрафы на 14 млн рублей, часть продукции арестована.

Всего за 9 месяцев, по данным ЕГАИС, продажи алкоголя в РФ выросли менее чем на 2%, до 154,5 млн декалитров. Продажи водки выросли на 2%, вина - почти на 7%, игристых вины - на 8%. При этом в курортном Севастополе продажи вина в августе выросли на 36%, а в Крыму в целом - на 44%.

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в России с 26 июня 2020 года. В частности, с этого дня российским можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.