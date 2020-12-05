МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план реализации стратегии зернового комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Открытие селекционно-семеноводческих центров, создание информационной системы прослеживаемости зерна, стимулирование биржевой торговли - эти и многие другие мероприятия включены в план реализации стратегии развития зернового комплекса, утвержденный председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в пояснительной записке к документу.

Представленные инициативы касаются, в частности, мер господдержки. Планом предусмотрено "развитие механизмов субсидирования затрат на транспортировку продукции, а также содействие строительству элеваторов и зернохранилищ". Кроме того, будут изменены стандарты характеристик зерна, мер фитосанитарного контроля, а также порядок регистрации средств защиты посевов. Другие предложения затрагивают вопросы оптимизации логистики и укрепления научно-исследовательской базы.

"Так, для повышения прозрачности рынка планируется создать информационную систему, которая позволит наблюдать за движением продукции от поля и до конечного потребителя. Кроме того, цифровой компонент будет усилен при управлении перевозками зерна", - объясняется в сообщении.

План реализации стратегии зернового комплекса предусматривает также осуществление мониторинга посевных площадей и состояния техники, повышение точности статистической информации, увеличение пропускной способности инфраструктуры.

"Реализация плана окажет комплексное влияние на отрасль: сделает ее более конкурентоспособной и повысит инвестиционную привлекательность. Это в свою очередь укрепит продовольственную безопасность страны, позволит полностью покрыть внутренний спрос на зерновые культуры и нарастить их поставки за рубеж", - подчеркнули в кабмине.