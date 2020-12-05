Wildberries зафиксировал четырехкратный рост спроса на автотовары в России осенью

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спрос на автотовары в сентябре-ноябре в России увеличился в 4 раза на фоне роста продаж автомобилей, говорится в исследовании Wildberries (имеется в распоряжении ТАСС).

"Вслед за резким ростом числа покупок автомобилей этой осенью выросли продажи и сопутствующих автотоваров: спрос на них в сентябре-ноябре увеличился на 315% в годовом сопоставлении", - говорится в исследовании. Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2020 года выросли на 5,9% в годовом сопоставлении и составили 157,58 тыс., по данным Ассоциации европейского бизнеса. В октябре продажи выросли на 7% и составили 154,164 тыс. автомобилей, а в сентябре - на 3,4%, до 154,4 тыс. автомобилей.

Осенью 2020 года, по данным онлайн-площадки, камеры заднего вида стали приобретать в 8 раз чаще, чем годом ранее, противоугонные системы - в 7 раз, видеорегистраторы и автомобильные зеркала - в 3 раза. Спрос на автомобильные пылесосы вырос в 4 раза, а на автохолодильники и обогреватели для салона - в 2 раза. Продажи автомобильных колонок выросли в 4 раза год к году, а усилителей - в 5 раз.

"Из-за прогнозов более холодной и снежной зимы мы отмечаем повышенный интерес россиян к покупкам зимних автомобильных шин и защитных колпаков для колес, экстренных аварийных стартеров, запасных аккумуляторов АКБ и сопутствующих товаров для эксплуатации авто в холодное время года", - добавили в Wildberries.

Также аудитория Wildberries активно приобретала автомобильные ремкомплекты и канистры для масел и горючего (рост продаж в штуках в 7 раз), провода для прикуривания (в 5 раз), домкраты и автомобильные насосы (в 4 раза). Спрос на автомобильные аптечки вырос в 2 раза.

Наибольшим спросом в этот период пользовались автохимия (рост продаж в штуках год к году в 8 раз) и автомобильные щетки и наклейки для стекол (в 5 раз). "Для того, чтобы создать дополнительный комфорт в новом авто россияне приобретали аксессуары и дополнительные подставки для сидений (рост продаж в 31 раз), электрические подстаканники с функцией охлаждения или подогрева напитков (в 4 раза), подушки и одеяла для авто (в 3 раза) и чехлы для сидений (в 2 раза)", - говорится в исследовании.