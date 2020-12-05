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Трубоукладчик "Фортуна" будет вести работы в Балтийском море с 5 по 31 декабря

Ранее в Германии заявляли, что в этот период работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" могут быть продолжены

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Трубоукладчик "Фортуна", стоявший в порту германского Висмара, будет осуществлять работы с 5 по 31 декабря в германских водах Балтийского моря. Об этом говорится в рассылке для моряков, опубликованной Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии Германии за номером 512.

В нем говорится, что "Фортуна" будет осуществлять работы по трубопроводу в районе мелководья Алдергрунд. Подробностей не приводится.

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявляли, что работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" могут быть продолжены с 5 по 31 декабря. Там предположили, что осуществлять их будет судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Оператор "Северного потока - 2" 28 ноября сообщил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

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