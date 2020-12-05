Трубоукладочная баржа "Фортуна" вышла из порта Висмар и взяла курс на северо-запад

ТАСС, 5 декабря. Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая будет осуществлять работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, вышла из германского порта Висмар, свидетельствуют данные на портале отслеживания судов MarineTraffic .

"Судно вышло из порта Висмар в 9:40 [местного времени] 5 декабря и в настоящее время идет со скоростью 1,6 узла в северо-западном направлении", - сообщает портал. Место назначения не указывается.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило, что "Фортуна" будет осуществлять работы с 5 по 31 декабря в германских водах Балтийского моря. Баржа будет работать на мелководье. Других подробностей ведомство не привело.

Также, согласно данным MarineTraffic, трубоукладчик "Академик Черский", который ранее назывался одним из возможных достройщиков газопровода "Северный поток - 2", находится в 60 км от предполагаемого места возобновления работ по строительству трубопровода в исключительной зоне Германии.

Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) вечером 28 ноября заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено в декабре. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что укладка оставшегося участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии может начаться 5 декабря.