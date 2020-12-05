Правительство одобрило проведение электронных аукционов на вылов водных биоресурсов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о проведении в электронной форме аукционов на вылов водных биоресурсов. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части проведения торгов в электронной форме" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве, предусмотренное законопроектом проведение аукционов в электронной форме в целях заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договоров пользования водными биоресурсами и договоров пользования рыболовным участком позволит сократить сроки проведения торгов, а также снизить затраты участников аукционов.

3 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства говорил о том, что благодаря законопроекту наблюдать за ходом аукциона можно будет в дистанционном режиме. Кроме того, законопроект предусматривает меры, которые помогут сделать электронные аукционы более защищенными. Будет создан реестр недобросовестных участников, присутствующих на торгах фиктивно, без заключения договора. Им будет отказано в участии в этих аукционах.