Кабмин отметил низкий уровень исполнения бюджета за 9 месяцев рядом ведомств и министерств

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России отметило низкий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета за девять месяцев Роскосмосом, Ростуризмом, Минтрансом, Минцифры, Росархивом, Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), Минприроды, Минпросвещения и Росморречфлотом, сообщается в субботу на сайте кабмина.

Как отмечается, на заседании 3 декабря рассматривался вопрос об исполнении федерального бюджета за девять месяцев текущего года. Было принято решение утвердить соответствующий отчет и направить его в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату.

"Отметить низкий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета Ростуризмом, Минцифры России, Росархивом, ФАДН России, Минприроды России, Минпросвещения России, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Росморречфлотом и Минтрансом России", - говорится в перечне решений по итогам заседания правительства.