Путин обещал подключить добывающие компании для устранения проблем со связью на Ямале

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал привлечь крупные добывающие компании, которые работают на Ямале, к решению проблем со связью, существующих на полуострове. Речь об этом зашла на встрече главы государства с добровольцами в субботу.

Ямальские волонтеры пожаловались, что несмотря на то, что в регионе работает множество сотовых и спунтниковых операторов, из-за сложных погодных условий часто бывают перебои со связью, что сильно осложняет работу добровольцев.

"Вы знаете, что на Ямале работает достаточно много наших крупных компаний. Я их попрошу, чтобы они вам со связью помогли. Думаю, что для них это будет даже приятно, оказать вам такую помощь", - сказал Путин.

Президент поинтересовался, чувствуют ли волонтеры поддержку со стороны крупных компаний на Ямале. Волонтеры сообщили, что находятся в тесном контакте с местными властями, но так и не ответили на поставленный вопрос о поддержке со стороны бизнеса. "Я понял, услышал, уверен, что они (компании) откликнутся. Посмотрим, как это будет", - заключил президент.