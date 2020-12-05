Sony в 2021 году закроет свой завод на северо-западе Малайзии

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Японская корпорация Sony в 2021 году в рамках пересмотра инвестиционных и деловых операций закроет свое предприятие, расположенное в штате Пинанг на северо-западе Малайзии. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters.

"Sony консолидирует свою производственную деятельность, перенеся ее из Пинанга в штат Селангор [на западе Малайзии], для достижения большей эффективности", - цитирует агентство заявление представителя корпорации. Производство на заводе, где работают около 3,6 тыс. человек, будет остановлено 30 сентября 2021 года, при этом окончательное закрытие запланировано на конец марта 2022 года.

Согласно информации Reuters, на предприятии Sony в Пинанге выпускаются домашняя аудиотехника и зарядные устройства.